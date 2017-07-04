 Manisaspor, Atilla Erel'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    , 'i kadrosuna kattı

    <a href="/index/manisaspor?id=f4ba3377-4387-4766-8284-63e63c71f720" class="" rel="tag">Manisaspor</a>, <a href="/index/atilla-erel?id=807229d5-ecca-4ee0-8f20-7ef6a02d8b68" class="" rel="tag">Atilla Erel</a>'i kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , sol bek oyuncusu 'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende, geçen sezon Spor Toto 3. Lig temsilcisi Batman Petrolspor'da forma giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Törende açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Abdullah Mergen, Atilla'nın ön kamp dönemlerinde takımlarında yer alan isimlerden olduğunu belirterek, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda Atilla'yı renklerimize bağladık. Kendisi geçmiş sezonlardaki performansıyla da dikkat çeken bir isim. Atilla'nın 'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu birliktelik her iki taraf için de hayırlı olsun." diye konuştu.

    ise 'a transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Başkanımız Abdullah Mergen ve Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar'a bana olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için de en iyi şekilde çalışarak takımıma katkı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:17
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