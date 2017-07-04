Manisaspor, Atilla Erel'i kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, sol bek oyuncusu Atilla Erel'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende, geçen sezon Spor Toto 3. Lig temsilcisi Batman Petrolspor'da forma giyen Atilla Erel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Törende açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Abdullah Mergen, Atilla'nın ön kamp dönemlerinde takımlarında yer alan isimlerden olduğunu belirterek, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda Atilla'yı renklerimize bağladık. Kendisi geçmiş sezonlardaki performansıyla da dikkat çeken bir isim. Atilla'nın Manisaspor'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu birliktelik her iki taraf için de hayırlı olsun." diye konuştu.
Atilla Erel ise Manisaspor'a transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Başkanımız Abdullah Mergen ve Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar'a bana olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için de en iyi şekilde çalışarak takımıma katkı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 20:17
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Pasalic bitiyor
Toplam 14
Yorum
Dr.Alban Bu Tudordan bi cacık olmaz.Futbolcu analizi sıfır. Yahu bu adamdan ön libero mu olur? Zorla GS ı zarar ettircekler.
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Dost kazığı!
Toplam 3
Yorum
CİMBOM uA bu de jong a küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum bir dünya yıldızı gelicekti bu de jong aldığı para zıkkım olsun gitsin töbest ........
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 81
Yorum
he ya Sormayın ya öyle kıskandım ki artık kievden 6 yerine 3 yerler. Ama madrid bayern falan çıkarsa onu bilemem
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