 İstanbulspor'a Porto'dan stoper – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İstanbulspor'a Porto'dan stoper

    İstanbulspor'a Porto'dan stoper

    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Şampiyon teknik adam Yalçın Koşukavak'ı takımda tutarak yeni sezona başlayan İstanbul temsilcisi, Porto altyapısından bir transfer gerçekleştirdi. Boğalar, 1995 doğumlu genç stoper Wellington'u transfer etti.

    1.90 boyundaki Brezilyalı genç stoper yeni sezonda İstanbulspor forması giyecek.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbulspor'a Porto'dan stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.