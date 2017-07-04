İstanbulspor'a Porto'dan stoper
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyon teknik adam Yalçın Koşukavak'ı takımda tutarak yeni sezona başlayan İstanbul temsilcisi, Porto altyapısından bir transfer gerçekleştirdi. Boğalar, 1995 doğumlu genç stoper Wellington'u transfer etti.
1.90 boyundaki Brezilyalı genç stoper yeni sezonda İstanbulspor forması giyecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 18:40
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Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 25
Yorum
alex wielide yanında promosyon olarak verseydik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 49
Yorum
BJK SMOKİE :D FABRİ-GÖKAN-MARCELO-PEPE-CANER-ATİBA-TOLGAY-TALİSCA-QUARESMA-BABEL-COSTA kalbi olan renkliler dikkat yorumu okuma kalp kirizi gele bilir :D
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 66
Yorum
Sarızeybek Komik şey
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