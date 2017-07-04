Giresunspor, Deniz Vural’ı kadrosuna kattı
Giresunspor Aytemiz Alanyaspor’dan Deniz Vural’ı bir yıllığına kadrosuna kattı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:29
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 18
Yorum
Analitik Fifa kıskacı varken Pepe'nin,Kameni'nin yaşına bakamazsın.Para olsa, lig kaliteli olsa kim alır bunları?Bu şartlarda iyi transfer ikisi de.
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Gökhan Töre idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 3
Yorum
TCelcius Aman olum dikkatli olun kazasız sakatlıksız bir kamp sezonu geçirelim allahın izniyle iyi sağlam gökhan faydalı olacaktır yeter ki çalışşın
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 14
Yorum
Ts Buyuk takım olmasak gelip sayfamızda yorum yapmazdınız zorunuza gitmesin
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