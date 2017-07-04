Giresunspor, Deniz Vural’ı kadrosuna kattı

Giresunspor Aytemiz Alanyaspor’dan Deniz Vural’ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Güçlü bir kadro kuruyoruz, yeni hocamızla görüşüp istişare halinde hedefimizdeki oyunculara teklif götürdük. Bugün de Alanyaspor'dan Deniz'i kadromuza kattık. O da bugün gelerek Ankara Kızılcahamam'da başladığımız kampımıza katıldı" dedi.

