Erzurumspor durmuyor
Dadaş 7. transferini Hollanda’nın Excelsior ekibinden sol açık Ondaan’la yaptı.
23 yaşındaki futbolcu geçen sezon 26 karşılaşmada ter döktü. Öte yandan TFF 1. Lig ekibi Elazığspor'un 32 yaşındaki stoperi Ozan Tahtaişleyen de transfer görüşmesi yapmak için Erzurum'a geldi. Erzurumspor son olarak Terell Ondaan transferiyle birlikte daha önce kaleci Kaya Tarakçı, Hakan Arslan, Murat Gürbüzerol, Selim Aydemir, Mansally ve Acka'yı kadrosuna katmıştı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:21
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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