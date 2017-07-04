 Erzurumspor durmuyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    durmuyor

    Erzurumspor durmuyor

    Dadaş 7. transferini Hollanda’nın Excelsior ekibinden sol açık Ondaan’la yaptı.

    TFF 1. Lig'in yeni takımı, Süper Lig hedefiyle yola çıkan Erzurumspor, transfere doymuyor. Mavi-Beyazlılardan bir takviye daha geldi. Teknik Direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda hareket eden Dadaşlar, Hollanda 1. Ligi'nde Excelsior takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Surinam asıllı Hollandalı Terell Ondaan'ı da transfer etmeyi başardı.

    23 yaşındaki futbolcu geçen sezon 26 karşılaşmada ter döktü. Öte yandan TFF 1. Lig ekibi Elazığspor'un 32 yaşındaki stoperi Ozan Tahtaişleyen de transfer görüşmesi yapmak için Erzurum'a geldi. son olarak Terell Ondaan transferiyle birlikte daha önce kaleci Kaya Tarakçı, Hakan Arslan, Murat Gürbüzerol, Selim Aydemir, Mansally ve Acka'yı kadrosuna katmıştı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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