Denizlispor'da Tahacan imzaladı

Genç stoper, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından 2 yıllık mukaveleye imza attı. Moritz ve Sankoh'la görüşmelerin devam ettiğini belirten Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "İç transferde sona yaklaştık. Cenk ve Tahacan'ın ardından sözleşme imzalamadığımız Moritz ve Sankoh kaldı. Takımla birlikte çalışan Moritz her an imza atabilir. Sankoh'la prensipte anlaştık. Yarın Denizli'ye gelecek ve mukaveleyi imzalayacak" dedi.



Bu arada lenf kanserini yenip sahalara dönen Berkan Avşarlı yönetimden izin alarak Almanya'ya gitti ve nişanlısı Gizem Arslan'la evlendi. Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga ve Barış Örücü ise Özel Sağlık Hastanesi'nde efor testinden geçti. Başkan Mustafa Üstek ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla, merkeze alınan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ın dün gece verdiği veda yemeğine katıldı. Başkan Üstek, 20 numaralı Denizlispor forması hediye ettiği Altıparmak'a görevi süresince Denizlispor'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.