Denizlispor'da Tahacan imzaladı
Türkiye 1'inci Ligi takımlarından Denizlispor iç transferde Cenk Güvenç'in ardından Tahacan'la da anlaştı.
Genç stoper, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından 2 yıllık mukaveleye imza attı. Moritz ve Sankoh'la görüşmelerin devam ettiğini belirten Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "İç transferde sona yaklaştık. Cenk ve Tahacan'ın ardından sözleşme imzalamadığımız Moritz ve Sankoh kaldı. Takımla birlikte çalışan Moritz her an imza atabilir. Sankoh'la prensipte anlaştık. Yarın Denizli'ye gelecek ve mukaveleyi imzalayacak" dedi.
Bu arada lenf kanserini yenip sahalara dönen Berkan Avşarlı yönetimden izin alarak Almanya'ya gitti ve nişanlısı Gizem Arslan'la evlendi. Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga ve Barış Örücü ise Özel Sağlık Hastanesi'nde efor testinden geçti. Başkan Mustafa Üstek ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla, merkeze alınan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ın dün gece verdiği veda yemeğine katıldı. Başkan Üstek, 20 numaralı Denizlispor forması hediye ettiği Altıparmak'a görevi süresince Denizlispor'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:22
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''Aykut hocadan miras kaldı''
Toplam 5
Yorum
forever ersun yanal aykut ile ersun arasındaki en büyük fark aykut orta sahaya kadar antreman yaptırıyor 1 ileri 2 geri ersun orta saha karşı kale arası.
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Herkes korkacak
Toplam 36
Yorum
ihtiyar alexi yaşlı dedinde bunları kundaktanmı alıp getiriyorsun sanki. Samimi olmalı insan önce.Bak insan ayıbıyla nasılda yüzleşiyor ZAMAN İÇİNDE
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 26
Yorum
Beşiktaş Helal olsun Usta Başkana fırtına gibi bir takım kurdu. İnşallah ligimizin kalitesi yükselir. Avrupayı titretiriz.
Denizlispor'da Tahacan imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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