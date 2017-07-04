Çaykur Rizespor sezonu açtı
Türkiye 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.
Transfer görüşmeleri için Brezilya'da bulunan teknik direktör Hikmet Karaman'ın yokluğunda ilk antrenman, yardımcı antrenör Cüneyt Dumlupınar nezaretinde yapıldı. Çaykur Rizespor'da ilk antrenmana izinli olan Kweuke, Edomwonyi ve Nosa katılmadı. Ameliyat olan ve dinlenen İsmael'in de yer almadığı antrenmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Takım kaptanı Orhan Ovacıklı, rekabetin yüksek olduğu bir ligde mücadele edeceklerini belirterek en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti. Süper Lig'den düşmenin üzücü olduğunu belirten Ovacıklı, daha sonra şöyle dedi: "Kolay atlatılacak bir şey değil. Ancak bir şekilde atlatmak zorundayız. Biz artık yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Düştüğümüz gibi yeniden Süper Lig'e dönmek istiyoruz. Şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz."
Basın Sözcüsü Saffet Mete ise 1'inci Ligde misafir olmak istediklerini vurgularken şunları söyledi:
"Takıma yapacağımız birkaç takviyeyle beraber ait olduğumuz Süper Lig'e sezon sonunda çıkacağız. Takımımız bu ligde zaten yeterli. 4-5 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız. Hocamızın isteği doğrultusunda 2 yada 3 takviye yaparak lig sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyoruz."
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:48
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 35
Yorum
tx2002 yıllarca sizi koruduğu gibi bu sene zorunuza gitti değil mi hakemler korumayınca olmuyormuş
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Nani’de acele edilmeyecek
Toplam 5
Yorum
HASAN BREZİLYALI DEĞİLMİ 2 SENE OYNAR SONRA PARAYA SATARLAR ADAMI FENERBAHÇEDENDE BU SEBEPLE GİTMEDİMİ BEŞİKTAŞA HAYIRLI OLSUN
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Seçime gidiyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ beşitkaşta tüpçü demirören gs dede 2. tüpçü vakası işte dursun özbek bakın araştırın demirörende beşiktaşta böyleydi sonuç dağ gibi borç !
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