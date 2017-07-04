Çaykur Rizespor sezonu açtı



Transfer görüşmeleri için Brezilya'da bulunan teknik direktör Hikmet Karaman'ın yokluğunda ilk antrenman, yardımcı antrenör Cüneyt Dumlupınar nezaretinde yapıldı. Çaykur Rizespor'da ilk antrenmana izinli olan Kweuke, Edomwonyi ve Nosa katılmadı. Ameliyat olan ve dinlenen İsmael'in de yer almadığı antrenmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.



Takım kaptanı Orhan Ovacıklı, rekabetin yüksek olduğu bir ligde mücadele edeceklerini belirterek en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti. Süper Lig'den düşmenin üzücü olduğunu belirten Ovacıklı, daha sonra şöyle dedi: "Kolay atlatılacak bir şey değil. Ancak bir şekilde atlatmak zorundayız. Biz artık yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Düştüğümüz gibi yeniden Süper Lig'e dönmek istiyoruz. Şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz."



Basın Sözcüsü Saffet Mete ise 1'inci Ligde misafir olmak istediklerini vurgularken şunları söyledi:

"Takıma yapacağımız birkaç takviyeyle beraber ait olduğumuz Süper Lig'e sezon sonunda çıkacağız. Takımımız bu ligde zaten yeterli. 4-5 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız. Hocamızın isteği doğrultusunda 2 yada 3 takviye yaparak lig sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyoruz."