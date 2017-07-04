Altınordu teknik direktörü Eroğlu kursta

Erzurum'da başlayan Pro Lisans Kursu'na 320 teknik direktörün başvurduğu belirtildi. 10 yıldır antrenörlük yapan Eroğlu, son 3 yılda 1'inci Lig'de aralıksız çalışması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olması, geçmişte profesyonel futbol oynaması ve altyapı antrenörlüğündeki başarıları nedeniyle pek çok kriterden artı puan kazanarak kursa davet edildi. Hüseyin Eroğlu, Pro Lisans aldığında yurt dışında ve Süper Lig'de de çalışabilecek.



TAKIM YARDIMCILARA EMANET

Genç teknik adamın yokluğunda takımı yardımcıları Ufuk Kahraman, kaleci antrenörü Atilla Küçüktaka ve performans antrenörü Sezgin Takmaz çalıştırıyor. Kırmızı lacivertliler, 9 Temmuz Pazar günü Erzurum'da kampa girecek. Eroğlu, bu sayede bir yandan kursa devam edip, diğer yandan takımla ilgilenecek.

Bu arada futbolcular bir dizi testten geçirildi. Boy-kilo ve yağ ölçümleri yapılan, izometrik kuvvet ölçümlerine alınan futbolcular, laktat testine de tabi tutuldu.