 Adanaspor, Fevzi Elmas'ı transfer etti – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    , 'ı transfer etti

    Adanaspor, Fevzi Elmas'ı transfer etti

    TFF 1. Lig takımlarından , kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçen sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen 34 yaşındaki Elmas, Osman Yereşen Tesisleri'nde kendilerini 1 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Elmas, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, 'da forma giyeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Uzun yıllar Adana'da yaşadım. Yöreyi ve halkı iyi tanıyorum. Adanaspor hedefleri olan büyük bir camia. İnşallah bu sezon Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e çıkartacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:35
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