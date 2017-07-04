Adanaspor, Fevzi Elmas'ı transfer etti
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Fevzi Elmas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen 34 yaşındaki Elmas, Osman Yereşen Tesisleri'nde kendilerini 1 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Elmas, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Adanaspor'da forma giyeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Uzun yıllar Adana'da yaşadım. Yöreyi ve halkı iyi tanıyorum. Adanaspor hedefleri olan büyük bir camia. İnşallah bu sezon Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e çıkartacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 18:35
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Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 25
Yorum
alex wielide yanında promosyon olarak verseydik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 49
Yorum
BJK SMOKİE :D FABRİ-GÖKAN-MARCELO-PEPE-CANER-ATİBA-TOLGAY-TALİSCA-QUARESMA-BABEL-COSTA kalbi olan renkliler dikkat yorumu okuma kalp kirizi gele bilir :D
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 66
Yorum
Sarızeybek Komik şey
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