 Savaş Yılmaz, Adana Demirspor'da – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Savaş Yılmaz, Adana Demirspor'da

    Savaş Yılmaz, Adana Demirspor'da

    TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen Savaş Yılmaz'i kadrosuna kattı.

    Savaş Yılmaz, 1 yıllık sözleşme imzaladığı Adana Demirspor'un formasını giymenin çok büyük bir onur olduğunu söyledi. Savaş, "Adana Demirspor'un başarısı için ben de buraya geldim ve sahadaki performansımla bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum. Transferimde emeği geçen başkanıma ve yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ederim" dedi
    Savaş Yılmaz, Adana Demirspor'un Bolu kampına dahil oldu ve takımla çalışmalara başladı.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:10
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