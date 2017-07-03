Savaş Yılmaz, Adana Demirspor'da
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen Savaş Yılmaz'i kadrosuna kattı.
Savaş Yılmaz, Adana Demirspor'un Bolu kampına dahil oldu ve takımla çalışmalara başladı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:10
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Luis Nani’ye onay çıktı
Toplam 5
Yorum
kartalcan aman derim elimizde mis gibi orta saha var onu bozup boyle yaslilari toplamayalim takim korunmali bir tel vida eksigimiz var sonrais sagölam
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Luis Nani’ye onay çıktı
Toplam 5
Yorum
kartalcan Nani fenerdeyken bitikti zaten.Simdi 1 sene daha gecti.elindeki tolgayi iguzhani satacaksin para gelsin diye yerine bu takozlari mi alacaksi
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Luis Nani’ye onay çıktı
Toplam 5
Yorum
yanlis isler... ya birakin naniyi maniyi kafayi mi yedik. Bizim neye ihtiyacimiz var.Acilen Abu Talisca olayini netlestirelim.Vidayi da aldik mi transfer ok
Savaş Yılmaz, Adana Demirspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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