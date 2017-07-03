Adanaspor 2 transferi kadrosuna kattı

Geçen sezon Spor Toto 2. Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor'da forma giyen Uğur Daşdemir ile TFF 1. Lig'den düşen Şanlıurfaspor'da oynayan Abdulaziz Solmaz, Osman Yereşen Tesisleri'nde kendilerini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Uğur, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, "Adanaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Allah'ın izniyle burada önemli başarılar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Abdulaziz ise Adanaspor'u hak ettiği yere taşımak için çok çalışacaklarını kaydederek, transferde emeği geçenlere teşekkür etti.