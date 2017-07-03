Adanaspor 2 transferi kadrosuna kattı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, defans oyuncusu Uğur Daşdemir ve orta sahada görev alan Abdulaziz Solmaz ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Spor Toto 2. Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor'da forma giyen Uğur Daşdemir ile TFF 1. Lig'den düşen Şanlıurfaspor'da oynayan Abdulaziz Solmaz, Osman Yereşen Tesisleri'nde kendilerini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Uğur, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, "Adanaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Allah'ın izniyle burada önemli başarılar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Abdulaziz ise Adanaspor'u hak ettiği yere taşımak için çok çalışacaklarını kaydederek, transferde emeği geçenlere teşekkür etti.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:42
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Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu Problemi çözecekler dışarda degiller, içerdeler ! Zira UEFA, topu TFF' na verdigini papua dili dahil 27 lisandan tüm dünyaya duyurdu !
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Kameni'nin geliş tarihi belli oldu
Toplam 21
Yorum
dingil O Sinan Güler dedigin adam atik degil gs nin yarisi biraz bilgi edin
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Kameni'nin geliş tarihi belli oldu
Toplam 21
Yorum
HUH O geliyo Kötu Bu Geliyo kotu Hepsimi.kotu La???? messi ronaldo ibra.mi gelcek.saniyonuz??
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