Özalan:"Savaşan oyuncu alacağız"

Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Özalan, gözetiminde bir antrenman yaptı. Antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Alpay Özalan, "Yoğun bir hazırlık kamp süresi geçireceğiz. Erzurum'da kampa gireceğiz. Genç oyuncularımız var. Geçen sene profesyonel olan arkadaşlarımız var. Mevcut kadrodaki oyuncularımız var. Bu antrenmanlar tanışma ve kaynaşma havasında geçti" diye konuştu.



"TARAFTARLAR TRANSFERDEN MUTLU OLACAKLAR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini, transferlerde ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen Alpay Özalan, şöyle devam etti:

"Samsunspor'un geçmişine baktığım zaman gelen yabancıların çok fazla burada fayda sağlamadığını gördük. Hatalara düşülmemesi için, sahada seyircinin gözü önünde iyi oynayan, takım için mücadele eden hem de savaşan yabancılar üzerinde çok çalışıyoruz. Bildiğimiz oyuncuları kadromuza katmak için çalışıyoruz. Katmaya da devam edeceğiz. Herkes yabancı oyuncuları çok merak ediyor, ama biraz daha sabırlı olmalıyız. Gelen oyuncuları taraftarımız ve camiamız duyduktan sonra çok mutlu olacaklarından eminim. Biz camianın bu sene takımdan neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Zor ve ağır bir kamp dönemine gireceğiz. Lig başladığı zaman tam hazır olan bir Samsunspor'u taraftarlarımıza sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. İlk kampımız antrenman ağırlıklı olacak. 1 ya da 2 hazırlık maçı olabilir. İkinci etap kampımız daha çok maç oynayacağız."



Kırmızı beyazlı ekip bugün gerçekleştirdiği antrenman sonunda şok havuzunda antrenmanı tamamlarken Samsunspor'un alt yapı futbolcularıyla A takım futbolcularının diyalogları ise keyifli anlar yaşattı.