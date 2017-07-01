Manisaspor'a Berkay'la Hüseyin'den imza
Türkiye 1'inci Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanlara başlayan Manisaspor, dış transferde listesindeki Adana Demirspor'dan Berkay Samancı, iç transferde ise Hüseyin Tok'la birer yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon da yaz hazırlık kampını Manisaspor'da geçirmesine rağmen ligin başlamasına kısa süre kala transfer yasağı açılamadığı için ayrılan 28 yaşındaki ön libero Berkay ve 29 yaşındaki stoper Hüseyin için Tarık Almış Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Abdullah Mergen de katıldı.
Törende yaptığı konuşmada Hüseyin'in yuvada kaldığını söyleyen Başkan Abdullah Mergen, "Geçtiğimiz yıllarda kulübe sağladığı katkıları yeni sezonda da vereceğine inanıyoruz" dedi. Berkay'la geçen yıl da anlaşmaya vardıklarını ancak sezon öncesi yaşanan süreçte karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirten Başkan Mergen, "Teknik heyetimizin de raporu doğrultusunda kendisiyle yeniden anlaştık. Berkay, yeni sezonda büyük beklentilerimizin olduğu, takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bir isim" diye konuştu.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:19
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Pepe'ye 'Adil' teklif!
Toplam 4
Yorum
Pepe pepe çok üzülüyor Rami ne demiş? Pepe gelecekse ben gelmem onu bekliyorum mu demiş :D:D:D
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Galatasaray hızlı başladı
Toplam 6
Yorum
Aslan TAKIM OLURSAK SAMPIYON OLURUZ
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''25 bin kombine, 100 bin forma''
Toplam 2
Yorum
Osay61 Trabzonsporun büyük taraftarı haydi bu yıl forma almada rekor kıralım.
Manisaspor'a Berkay'la Hüseyin'den imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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