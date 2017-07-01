 Manisaspor'a Berkay'la Hüseyin'den imza – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Manisaspor'a Berkay'la Hüseyin'den imza

    Manisaspor'a Berkay'la Hüseyin'den imza

    Türkiye 1'inci Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanlara başlayan Manisaspor, dış transferde listesindeki Adana Demirspor'dan Berkay Samancı, iç transferde ise Hüseyin Tok'la birer yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçen sezon da yaz hazırlık kampını Manisaspor'da geçirmesine rağmen ligin başlamasına kısa süre kala transfer yasağı açılamadığı için ayrılan 28 yaşındaki ön libero Berkay ve 29 yaşındaki stoper Hüseyin için Tarık Almış Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Abdullah Mergen de katıldı.
    Törende yaptığı konuşmada Hüseyin'in yuvada kaldığını söyleyen Başkan Abdullah Mergen, "Geçtiğimiz yıllarda kulübe sağladığı katkıları yeni sezonda da vereceğine inanıyoruz" dedi. Berkay'la geçen yıl da anlaşmaya vardıklarını ancak sezon öncesi yaşanan süreçte karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirten Başkan Mergen, "Teknik heyetimizin de raporu doğrultusunda kendisiyle yeniden anlaştık. Berkay, yeni sezonda büyük beklentilerimizin olduğu, takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bir isim" diye konuştu.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisaspor'a Berkay'la Hüseyin'den imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.