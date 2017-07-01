Manisaspor'a Berkay'la Hüseyin'den imza

Geçen sezon da yaz hazırlık kampını Manisaspor'da geçirmesine rağmen ligin başlamasına kısa süre kala transfer yasağı açılamadığı için ayrılan 28 yaşındaki ön libero Berkay ve 29 yaşındaki stoper Hüseyin için Tarık Almış Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Abdullah Mergen de katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Hüseyin'in yuvada kaldığını söyleyen Başkan Abdullah Mergen, "Geçtiğimiz yıllarda kulübe sağladığı katkıları yeni sezonda da vereceğine inanıyoruz" dedi. Berkay'la geçen yıl da anlaşmaya vardıklarını ancak sezon öncesi yaşanan süreçte karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirten Başkan Mergen, "Teknik heyetimizin de raporu doğrultusunda kendisiyle yeniden anlaştık. Berkay, yeni sezonda büyük beklentilerimizin olduğu, takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bir isim" diye konuştu.