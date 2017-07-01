Gaziantepspor kongreye gidiyor

İbrahim Kızıl'ın kardeşi ve kulübün eski yöneticilerinden Mehmet Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'da olağan genel kurula gidileceğini ve mevcut başkanın göreve yeniden talip olmadığını, halen tek adayın kendisi olduğunu söyledi.

Genel kurulla beraber yönetimde bazı değişikliklerin olacağını, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceklerini ifade eden Kızıl, "Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, esnafından sanayicisine, işçisinden memuruna, solcusundan sağcısına kadar toplumun herkesimi elini taşın altına koyarsa Gaziantepspor'u yeniden Süper Lig'e taşırız. TFF 1. Lig'de misafiriz. Tüm hazırlıklarımızı yapıp güçlü bir yönetimle göreve geleceğiz." diye konuştu.

Mehmet Kızıl, şu an güçlü bir yönetim oluşturma gayretinde olduklarını aktararak, kendisinin ve yönetimde olacak kişilerin Gaziantepspor için sadece elini değil tüm vücutlarını taşın altına koyacaklarını kaydetti.

TFF 1. Lig'deki gelirlerin bir üst lige göre oldukça az olduğunu belirten Kızıl, "Eğer Süper Lig'e çıkmak istiyorsak, herkes maddi ve manevi elini taşın altına koymak zorunda. Bu yalnız ben veya yönetimin üstlenebileceği bir dava değil. Bu tüm şehrin davasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre öncesinde teknik heyet belirlenecek

Başkan adayı Mehmet Kızıl, teknik heyetin belirlenmesi konusunda da görüşmelerinin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Teknik heyet oluşturmak için çalışmalarımız var. İnşallah kongre süreci öncesinde bu işin adını koymak istiyoruz. Kongre öncesinde hocayı belirleyerek işe başlamayı hedefliyoruz. Daha sonra kalan oyuncular ve altyapı oyuncularımızla sezon hazırlıklarını başlatıp, ardından transfer çalışmalarımıza hız vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. TFF 1. Lig'i bilen bir ismi takıma kazandıracağız. Sıkıntılı süreci el birliğiyle aşacağız."

Gaziantepspor'un, camiasıyla güçlü bir kulüp olduğuna işaret eden Kızıl, "Kulübün çok borcu olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanıldığı gibi çok borcu olan bir kulüp değiliz ama borçsuz bir kulüp de değiliz. Yani karşımızda aşılamayacak sorunlar yok." ifadelerini kullandı.