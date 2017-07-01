 Eskişehir’in borcu 100 milyon – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Eskişehir’in borcu 100 milyon

    Eskişehir’in borcu 100 milyon
    Göztepe'ye kaybedip Süper Lig'e yükselemeyen Eskişehir, büyük bir krizin eşiğinde. Başkan , "Tek tutkumuz var; o da . Takımın kurtulması için yaptığımız çağrılara yanıt alamadık. Ortada bir cenaze var, bunun kalkması gerek. Bu kulübün 100 milyon lira civarında borcu var. Genel kuruldan çıkacak olumlu bir kararla en iyi oyuncuların transferleri yapılır ve yine hedefimiz olan şampiyonluğa yürürüz" dedi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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