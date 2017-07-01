Altınordu sezonu açtı

İlk çalışmayı Başkan Seyit Mehmet Özkan, yönetim kurulu üyeleri, dernek yöneticileri ve taraftarlar takip etti.

Türkiye'de yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Altınordu, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı. İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenmanı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu yönetim kurulu üyeleri, dernek yöneticileri ve taraftarlar takip etti. Kırmızı-lacivertli kulübün Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İzmir ekibinin ilk idmanında 26 kişilik kadroda 23 genç oyuncu bulunmasıyla ilgili 'İşte benim takımım' değerlendirmesini yaparak, "Bugünü 10 yıl önce hayal etmiştik. Böyle bir anı bana yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Yaş ortalaması 20.2"

Yeni kadronun yaş ortalamasının 20.2 olduğunu ancak maç ve antrenman kıdemi açısından 6,5 yıl ortalamaya sahip olduklarını vurgulayan Özkan, "Türkiye'nin en genç, ancak buna karşılık kıdemli ekibiyiz. Stoperde 19-20 yaşında iki gencimize forma vereceğiz. Bu demektir ki, rakipten 9-10 yaş küçük olacağız. Eksikliğimizi gidermek için her gün üzerine bir şeyler koyarak çok daha fazla çalışacağız" şeklinde konuştu.



"Markamız çok güçlendi"

Altınordu markasının artık çok güçlendiğini bununla paralel olarak beklentilerin de yükseldiğine dikkat çeken Özkan, "Şunu iyi bilin ki, Avrupa'da üç büyüklerden sonra en fazla tanınan kulübümüz. Bunda yetiştirici kimliğimiz önemli rol oynadı. Artık, toplumun beklediği üretken yapının doğru işlediğini ispat etmek en önemli görevimiz. Kendimiz ve toplumla barışık, iletişimi güçlü kulüp yapımızı daha da geliştireceğiz. Sloganımız olan 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu.' Ben artık A Takım maçlarına gitmeme düşüncemi de rafa kaldırıyorum. Ayda en az bir maçınıza geleceğim. Olmadığım yerde ise vekilim Barış Orhunbilge'dir" diye konuştu.



Hüseyin Eroğlu: "Yarım kalan bir işimiz var"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, "Geçen sezondan yarım kalan bir işimiz var ve bunu tamamlayacağız. Aramıza deneyimli 3-4 oyuncu katmayı hedefliyoruz ancak acele etmeyeceğiz. Arif Morkaya ve Sinan Osmanoğlu, bizimle 5 yıldır birlikteydiler. Futbolda sözleşmeler gibi ayrılıklar da doğal. Oyun sistemine bağlı bir takımız ve yine doğru sistemi yakalamaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

İç transferde Erce Kardeşler ve Serkan Göksu ile anlaşan Altınordu, üçüncü imzayı Uğur Arslan Kuru'ya attırdı. 16 Şubat 1989 doğumlu oyuncu, Altınordu mevcut kadrosunun en deneyimli futbolcusu olmuş oldu.