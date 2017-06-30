Samsunspor'da transfer çalışmaları

Bir iki oyuncuyla daha görüşmeler devam ediyor. Onlar da olduğu takdirde kampa, takımın iskeletinin yüzde 70'ini oluşturan kafile ile gitmiş olacağız." dedi.

Samsunspor Kulübünün kuruluşunun 52'nci yılı kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, kulüp başkanı Erkurt Tutu'nun anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan ve futbolcular ile İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, yöneticiler, kulüp çalışanları ve taraftarlar katıldı.

Sportif direktör Zeren, burada yaptığı konuşmada, transfer çalışmaları ve kamp programı hakkında bilgi verdi.

Takımın 2 Temmuz Pazar günü Erzurum'a gideceğini aktaran Zeren, birinci dönemde 13, ikinci etapta ise 10 olmak üzere 23 gün kamp yapacaklarını söyledi.

Sol bek oynayan Ufuk Budak ile prensip anlaşmasına vardıklarını bildiren Zeren, "Ufuk Budak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağız. Bir iki oyuncuyla daha görüşmeler devam ediyor. Onlar da olduğu takdirde kampa, takımın iskeletinin yüzde 70'ini oluşturan kafile ile gitmiş olacağız." diye konuştu.

Yerli veya yabancı bir kaleci arayışında olduklarını belirten Zeren, şöyle devam etti:

"Gökhan Karadeniz ile ilgili birkaç gün içinde gelişmeler olabilir. Dün de kendisiyle görüştük. Gelişmeleri takip ediyoruz. Canberk Aydın ile de görüştük. Bugün bir araya geleceğiz. Canberk bizim evladımız. Hiç tereddütsüz, istediğimiz bir oyuncumuz. Canberk ile ilgili anlaşmaya yakınız. O da yakında netleşir. Gökay Iravul konusu Alanyaspor'un tasarrufunda. Gökay burayı istiyor, biz de Gökay'ı istiyoruz ama Alanyaspor ile ufak bir pürüz var. O sorunu çözecek, çözdükten sonra oyuncuyla anlaşacağız."

Zeren, yerli futbolcuların transferini tamamladıktan sonra takıma 4 de yabancı oyuncu katacaklarını sözlerine ekledi.