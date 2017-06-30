Samsunspor Ufuk Budak'ı kadrosuna kattı

Kulüp Başkan Yardımcısı Ömer Çorum, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Ufuk Budak'ın Samsunspor'u seçmesinin isabetli bir karar olduğunu, burada başarılarına devam edeceğini söyledi.

Genç futbolcu Ufuk Budak da Samsuspor'un büyük bir camia olduğuna işaret ederek, "Böylesi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de takımımızın Süper Lig'e çıkması için elimden geleni yapacağım. Burası futbol şehri ve mükemmel taraftarı var. Taraftarın önüne çıkmayı heyecanla bekliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından genç futbolcu, kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.