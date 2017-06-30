Samsunspor Ufuk Budak'ı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen Ufuk Budak'ı kadrosuna kattı.
Kulüp Başkan Yardımcısı Ömer Çorum, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Ufuk Budak'ın Samsunspor'u seçmesinin isabetli bir karar olduğunu, burada başarılarına devam edeceğini söyledi.
Genç futbolcu Ufuk Budak da Samsuspor'un büyük bir camia olduğuna işaret ederek, "Böylesi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de takımımızın Süper Lig'e çıkması için elimden geleni yapacağım. Burası futbol şehri ve mükemmel taraftarı var. Taraftarın önüne çıkmayı heyecanla bekliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından genç futbolcu, kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:35
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Toplam 12
Yorum
ali Yav hehe türkiye en büyüyüğüymüş sana en büyüğü gösteriyim 4 yıldız 20 şam.55 kupa 1 uefa ve süper kupa CL de 1 yarı final 3 çeyrek final
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Toplam 2
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Herkes gs degil Basacan parayi alacan kocum dombia super topcuydu sow dan daha iyi bence cok şükür ki fb alamadı oh be gomis öper sizi
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Toplam 5
Yorum
casper yani bu oyuncu iyimi ?
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