 Metin Diyadin sesleri – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    sesleri

    Metin Diyadin sesleri
    TFF 1. Lig'de zirveyi hedefleyen , Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'i getirmeye hazırlanıyor. Son olarak G.Gaziantep'i çalıştıran 49 yaşındaki tecrübeli hocayla prensipte anlaşılırken, Ünal Karaman'la da görüşme yapıldığı ancak ibrenin Diyadin'den yana olduğu öğrenildi. Diyadin; Eskişehirspor, Rizespor, Orduspor, Kasımpaşa ve Göztepe'yi de çalıştırmıştı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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