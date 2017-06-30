Giresunspor, Anıl Atağ ile sözleşme yeniledi

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 27 yaşındaki kaleci Anıl ile yeniden sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Anıl ile tekrar anlaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bozbağ, transfer çalışmalarını en iyi şartlar içinde gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı.