Giresunspor, Anıl Atağ ile sözleşme yeniledi
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Anıl Atağ'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 27 yaşındaki kaleci Anıl ile yeniden sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Anıl ile tekrar anlaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bozbağ, transfer çalışmalarını en iyi şartlar içinde gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:48
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Çare aranıyor
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Yorum
karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
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