 Giresunspor, Anıl Atağ ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Giresunspor, Anıl Atağ ile sözleşme yeniledi

    Giresunspor, Anıl Atağ ile sözleşme yeniledi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Anıl Atağ'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

    Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 27 yaşındaki kaleci Anıl ile yeniden sözleşme imzaladıklarını belirtti.

    Anıl ile tekrar anlaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bozbağ, transfer çalışmalarını en iyi şartlar içinde gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı.



    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:48
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