 Erzurumspor durmuyor – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    durmuyor

    Erzurumspor durmuyor

    Kaleci Kaya Tarakçı ve stoper Stephane Acka imzaladı.

    , transfere hızlı girdi.... Senegalli ön libero Mansaly Boubacar'la transfer taarruzuna başlayan mavi-beyazlılar, Samsun'dan Murat Gürbüzerol'u da kadrosuna katmıştı. Dadaşlar, dün 4 isme daha imza attırdı. Romanya'nın Craiova takımından ayrılan 26 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Stephane Acka ve A.Konyaspor'la bağlarını koparan 36 yaşındaki kaleci Kaya Tarakçı'yla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bolu-sporlu sol bek Hakan Arslan'a 2 yıl imza attıran Dadaşlar, gurbetçi Selim Aydemir'le 1 yıl için anlaştı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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