 Altınordu'da 2 kiralık – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Altınordu'da 2 kiralık

    Altınordu'da 2 kiralık

    Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'nun son 2 sezonda Manisaspor'a kiralık verdiği Ozan Sol ve geçen sezon Karacabey Birlikspor'a kiraladığı Alim Harlak, tekrar kiralık listesine konuldu.

    Altınordu, yeni sezon öncesi Ozan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Bu gelişme üzerine takımda kalması beklenen 24 yaşındaki futbolcu için teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kadroda düşünmediğini belirterek Ozan'ın kiralanması yönünde yönetime rapor verdi.
    Geçen sezon 3'üncü Lig'deki Bursa temsilcisi Karacabey'e kiralanan ve 14 kez rakip fileleri sarsan 21 yaşındaki Alim'in de kamp döneminde kadroda yer alması bekleniyordu. Ancak Eroğlu bu oyuncunun da kiralık gönderilmesini istedi. Ozan'ın Fethiyespor'a, Alim'in ise Nazilli Belediyespor'a transfer olması gündeme geldi.
    Kırmızı lacivertli ekip, geçen hafta Gökhan Tunahan, Alper Kadir Duruk ve Kadir Yurttadur'un kiralanmalarına karar vermişti.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:40
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