 Adanaspor, Bahattin Köse ile anlaştı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    , ile anlaştı

    Adanaspor, Bahattin Köse ile anlaştı

    TFF 1. Lig takımlarından , forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçen sezon Manisaspor forması giyen 26 yaşındaki , Osman Yereşen Tesisleri'nde kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Köse, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, " zamanında ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmiş köklü bir camia. Burada önemli başarılara imza atmak istiyorum. Başkanımız Bayram Akgül'e ve transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

    Kulüp Basın Sözcüsü Erkin Doygun ise yeni transferin Adanaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:39
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