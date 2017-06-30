Adanaspor, Bahattin Köse ile anlaştı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, forvet oyuncusu Bahattin Köse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Manisaspor forması giyen 26 yaşındaki Bahattin Köse, Osman Yereşen Tesisleri'nde kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Köse, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, "Adanaspor zamanında ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmiş köklü bir camia. Burada önemli başarılara imza atmak istiyorum. Başkanımız Bayram Akgül'e ve transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Kulüp Basın Sözcüsü Erkin Doygun ise yeni transferin Adanaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:39
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Amatörde küçülme!
Toplam 6
Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Türk sporu ve bu kararı alanlar için utanç vesilesi.. Köklü bir spor kulübü sadece futbol kulübüne dönüştürülüyor. Bu ayıbı taşıyacaksınız.
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Arda kadroda
Toplam 3
Yorum
Huseyin Simdi yorumlarda sirf trabzonlu diye korumaya kalkarlar yarin bigun oynarken etmedik hakaret birakmaxlar klasik ts taraftari iste ne olacak
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 8
Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Yeni yuvana hoş geldin Sinan Kardeş. Her zaman örnek sporcu idin. Bunu devam ettireceğine ve yeni başarılarla taçlandıracağına eminiz.
Adanaspor, Bahattin Köse ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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