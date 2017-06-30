Adanaspor, Bahattin Köse ile anlaştı

Geçen sezon Manisaspor forması giyen 26 yaşındaki Bahattin Köse, Osman Yereşen Tesisleri'nde kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Köse, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, "Adanaspor zamanında ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmiş köklü bir camia. Burada önemli başarılara imza atmak istiyorum. Başkanımız Bayram Akgül'e ve transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kulüp Basın Sözcüsü Erkin Doygun ise yeni transferin Adanaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.