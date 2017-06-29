 Samsunspor'da sabah çalışması – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Samsunspor'da sabah çalışması

    Samsunspor'da sabah çalışması

    Türkiye 1'inci Lig takımı Samsunspor, yeni sezonun hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Kırlmızı beyazlı takımın Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Alpay Özalan nezaretinde yaptığı antrenman, ısınmma hareketlerinden sonra yapılan düz koşuyla başladı. Çarşamba günü akşam saatlerinde sezonun ilk çalışması yapan Samsunspor'un sabah antrenmanı, istasyon ve çift kale maçıyla devam etti.
    Erkam Reşmen ve John Chibuike'nin katılmadığı sabah antrenmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:03
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