Samsunspor'da sabah çalışması

Kırlmızı beyazlı takımın Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Alpay Özalan nezaretinde yaptığı antrenman, ısınmma hareketlerinden sonra yapılan düz koşuyla başladı. Çarşamba günü akşam saatlerinde sezonun ilk çalışması yapan Samsunspor'un sabah antrenmanı, istasyon ve çift kale maçıyla devam etti.

Erkam Reşmen ve John Chibuike'nin katılmadığı sabah antrenmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü.