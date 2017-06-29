Samsunspor'da sabah çalışması
Türkiye 1'inci Lig takımı Samsunspor, yeni sezonun hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Kırlmızı beyazlı takımın Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Alpay Özalan nezaretinde yaptığı antrenman, ısınmma hareketlerinden sonra yapılan düz koşuyla başladı. Çarşamba günü akşam saatlerinde sezonun ilk çalışması yapan Samsunspor'un sabah antrenmanı, istasyon ve çift kale maçıyla devam etti.
Erkam Reşmen ve John Chibuike'nin katılmadığı sabah antrenmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:03
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Forvete alternatif aday: Ahmethan
Toplam 12
Yorum
I.D.34 Ne güzel haberler bir kac gün önce Yigithan ve simdide Ahmethan ile ilgileniliyor.Altyapidan yildizlarin dogma zamani gelmistir.bravo hocaya
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Yeni Beckham: Wesley
Toplam 5
Yorum
RESPECT gidecekse selçuğu satın takımı yavaşlatan o şino yine 28 maçta 5 gol 15 asist yapmış selçuk ne yapıyo orta saha şino imbula lemina dan inş
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Forvete alternatif aday: Ahmethan
Toplam 12
Yorum
gfb okan alkan ve beykan 'da potansiyel olsaydıda başka yerlerde parlasalardı hee birde recep niyaz demkki hocada sorun yok sorun oyuncularda
Samsunspor'da sabah çalışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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