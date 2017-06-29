 Murat Erzurum’da – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Murat Erzurum’da

    Murat Erzurum’da

    TFF 1.Lig’in yeni ekibi Erzurum, Samsun’dan ayrılan 29 yaşındaki sağ kanat ’la imzaladı.

    transferde hız kesmiyor. Teknik Direktörlüğe geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran Osman Özköylü'yü getirdikten sonra iç transferde Nobre'yle yeniden anlaşan mavi beyazlılar, dış transferde de atağa kalktı. Doğu ekibi, Mansally'nin ardından Samsunspor'la kontratı biten 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Murat Gürbüzerol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Özköylü'nün eski öğrencisi olan 'un transferinde etkili olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon oynadığı 33 maçta 7 gol attı.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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