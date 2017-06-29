 Manisaspor boş durmuyor – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Manisaspor boş durmuyor

    Manisaspor boş durmuyor

    Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Manisaspor, kulübü Mersin İdmanyurdu ile yollarını ayırmaya hazırlanan stoper Mehmet Enes Sığırcı ile ön protokol imzaladı.

    Başkan Abdullah Mergen'le görüşüp anlaşan 24 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle sözleşmesini feshedip Manisa'ya dönerek resmi mukaveleye imza atacağı bildirildi. Lüleburgazspor'da profesyonel olduktan sonra Erzincanspor, Hatayspor ve Malatyaspor'da oynayan Mehmet Enes, geçen sezon Mersin'de 16 maçta görev yaptı. Başkan Abdullah Mergen, Enes'in Manisaspor'a önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
    Kale için Adana Demirspor'dan Fevzi Elmas ve Gümüşhanespor'dan Hasan Hüseyin Akınay ile görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Başkan Mergen, 2 isimden biriyle anlaşacaklarını dile getirdi. Eski yabancı futbolcularla ilgili FIFA'daki 8 alacak dosyasından 5'ini kapattıklarını belirten Mergen, bu konuda şöyle dedi:
    "Makukula ve Iwanski ile Benfica kulübüne bazı ödemeler yapıp FIFA'dan gelecek puan silme ve transfer yasağı cezalarının önünü kapattık. Ancak kulüp lisansı konusunda sıkıntımız var. Eğer kulüp lisansı alamazsak, 3 puan silme cezası gelebilir. Bunu engellemeye çalışıyoruz."



    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:52
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