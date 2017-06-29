Manisaspor boş durmuyor

Başkan Abdullah Mergen'le görüşüp anlaşan 24 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle sözleşmesini feshedip Manisa'ya dönerek resmi mukaveleye imza atacağı bildirildi. Lüleburgazspor'da profesyonel olduktan sonra Erzincanspor, Hatayspor ve Malatyaspor'da oynayan Mehmet Enes, geçen sezon Mersin'de 16 maçta görev yaptı. Başkan Abdullah Mergen, Enes'in Manisaspor'a önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kale için Adana Demirspor'dan Fevzi Elmas ve Gümüşhanespor'dan Hasan Hüseyin Akınay ile görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Başkan Mergen, 2 isimden biriyle anlaşacaklarını dile getirdi. Eski yabancı futbolcularla ilgili FIFA'daki 8 alacak dosyasından 5'ini kapattıklarını belirten Mergen, bu konuda şöyle dedi:

"Makukula ve Iwanski ile Benfica kulübüne bazı ödemeler yapıp FIFA'dan gelecek puan silme ve transfer yasağı cezalarının önünü kapattık. Ancak kulüp lisansı konusunda sıkıntımız var. Eğer kulüp lisansı alamazsak, 3 puan silme cezası gelebilir. Bunu engellemeye çalışıyoruz."



