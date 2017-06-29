Giresunspor, Diyadin ve Karaman ile görüşüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, teknik direktörlük konusunda Metin Diyadin ve Ünal Karaman ile görüşme halinde olduklarını bildirdi.
Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Diyadin ve Karaman'ın Türk futboluna ciddi katkılar yapmış teknik direktörler olduğunu vurguladı.
Yönetim kurulu olarak görüştükleri teknik direktörler arasında kendilerine en yakın olan isimlerin Metin Diyadin ve Ünal Karaman olduğuna işaret eden Bozbağ, şunları kaydetti:
"Teknik direktörlük konusunda Metin Diyadin ve Ünal Karaman ile görüşüyoruz. Mali konularla ilgili görüşmelerimiz devam edecek. İkisi arasında bir karar vereceğiz, ikisiyle de anlaşma oranımız aynı. Bir sürpriz olmazsa Giresunspor'un teknik direktörü bu iki isimden biri olacak. Teknik direktör konusunu iki gün içerisinde netleştireceğiz."
Mustafa Bozbağ, iç transferde ise kaleci Anıl Atağ ile anlaştıklarını, defans oyuncusu Özgür Yılmaz ile de görüşme yapacaklarına ifade ederek, onun dışında şu an başka bir isimle görüşme yapmayı düşünmediklerini aktardı.
Sağ bek oyuncusu Berkan Yıldırım'a devre arasında gelecek sezon için rakam sunduklarını anımsatan Bozbağ, "Bu oyuncudan şu ana kadar dönüş olmadı, demek ki başka düşünceleri var, Allah yolunu açık etsin." dedi.
Bozbağ, yerli kaleci bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, "Temennim yerli olması ama olmayacak gibi duruyor. Alacağımız kaleci üst düzey olacak, şu anda bir milli takım kalecisini getirmek için uğraş veriyoruz." diye konuştu.
Orta saha oyuncusu Recep Aydın'ın tekrar Giresunspor'da oynaması için Konyaspor ile görüştüklerini belirten Bozbağ, bir yerli bir de yabancı santrafor arayışlarının da sürdüğünü kaydetti.
Bozbağ, defans oyuncusu Elvis Kokalovic'in Giresunspor'un tüm şartlarını kabul ettiğini belirterek, bu oyuncunun sağlık kontrollerinde bir sorun olmazsa transferinin gerçekleşeceğini söyledi.
Bozbağ, 1 Temmuz'da başlayacak kampın devam eden transfer çalışmaları nedeniyle 3 Temmuz'a sarkabileceğini sözlerine ekledi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:56
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Bir numara Ndiaye
Toplam 9
Yorum
uluzar 58 1461 gibi bir degerin kıymetini bilemedik.hoş 1461 e yapılan hiç bir transferden 1 tane adam gibi bir futbolcu çıkmazmı.gitti güzelim takım
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Kucka müjdesi
Toplam 16
Yorum
istila61 uluzar58 bu andan itibaren ts liyim deme yeterince tsliyim demekten utanmayan taraftarımız var kardeşim
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Sivasspor'a sağlık kontrolü
Toplam 1
Yorum
birol duman hayırlı olsun.bu sene liğin tozunu attıracagız.
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