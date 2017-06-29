 Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları

    Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları

    TFF 1. Lig'e düşen Çaykur Rizespor'un teknik direktör Hikmet Karaman'ın, Brezilya'da transfer çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karaman'ın İngiltere ve Arjantin'in ardından Brezilya'ya geçerek çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

    Karaman'ın Brezilya'da teknik adamlarla bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, "Brezilya'da çalışmalarını aralıksız sürdüren teknik direktörümüz Hikmet Karaman, Sport Club Internacional Teknik Direktörü Guto Ferreira'dan oyuncular hakkında bilgi almıştır. Hocamız ayrıca Claudio Taffarel ile de bir araya gelerek bazı oyuncular hakkında fikir almıştır. Sayın Karaman'ın çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

    Alex de Souza ile de bir araya gelmesi beklenen Karaman'ın, Çaykur Rizespor kadrosuna katmak için uğraştığı iki oyuncu için destek isteyeceği öğrenildi.



    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:37
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