Balıkesirspor'da gözler Uğur'da
Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Balıkesirspor'da 3 Temmuz'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi Başkan Feyyaz Çiftçi aday olmayacağını açıklarken, gözler Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a çevrildi.
Yaklaşık 10 gün önce verdiği iftar yemeğinde Balıkesirspor için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıklayan Başkan Uğur, "Şirketleşmek gerekiyorsa şirketleşeceğiz, iktisadi teşekkül kurmak gerekiyorsa onu kuracağız. Ben bundan sonra işin içinde olacağım. Bir futbol işine girmemiştik. Oraya gireriz. Bu işi doğru adamlarla yaparız" demişti.
Bu açıklamaların ardından hazırlıklar yoğunlaşırken Başkan Ahmet Edip Uğur'un güvendiği isimlerden Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay'ın aday olacağı iddia edilmeye başlandı. Sosyal medyada Manchester City'nin Balıkesirli futbolcusu İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan'ın da yönetime gireceği iddia edildi.
Balıkesirspor'un Başkan Feyyaz Çiftçi'nin 30 milyon TL olarak açıkladığı borcunun yanı sıra FIFA'nın yabancı futbolculara olan ödemeler de bulunuyor.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:36
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
Onur Imza parasi nedir
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
kerem gs oha lan oha bu paralar nedir imza için 2,5 milyon euro bide sampiyonluk için ekstra 200 bin dolar
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
galatasaray 4.200.000 euro garanti para, 80 puan alsa 400.000 euro, şampiyonluk 200.000 dolar çok yüksek rakamlar bu değirmenin suyu nereden geliyor.
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