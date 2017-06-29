 Balıkesirspor'da gözler Uğur'da – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Balıkesirspor'da gözler Uğur'da

    Balıkesirspor'da gözler Uğur'da

    Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Balıkesirspor'da 3 Temmuz'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi Başkan Feyyaz Çiftçi aday olmayacağını açıklarken, gözler Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a çevrildi.

    Yaklaşık 10 gün önce verdiği iftar yemeğinde Balıkesirspor için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıklayan Başkan Uğur, "Şirketleşmek gerekiyorsa şirketleşeceğiz, iktisadi teşekkül kurmak gerekiyorsa onu kuracağız. Ben bundan sonra işin içinde olacağım. Bir futbol işine girmemiştik. Oraya gireriz. Bu işi doğru adamlarla yaparız" demişti.
    Bu açıklamaların ardından hazırlıklar yoğunlaşırken Başkan Ahmet Edip Uğur'un güvendiği isimlerden Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay'ın aday olacağı iddia edilmeye başlandı. Sosyal medyada Manchester City'nin Balıkesirli futbolcusu İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan'ın da yönetime gireceği iddia edildi.
    Balıkesirspor'un Başkan Feyyaz Çiftçi'nin 30 milyon TL olarak açıkladığı borcunun yanı sıra FIFA'nın yabancı futbolculara olan ödemeler de bulunuyor.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:36
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