 Altınordu topbaşı yapıyor – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Altınordu topbaşı yapıyor

    Altınordu topbaşı yapıyor

    Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak, saat 18.00'de Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde topbaşı yapacak.

    Dış transferde henüz adım atmayan kırmızı-lacivertli ekip ilk idmanı altyapı ağırlıklı kadrosuyla gerçekleştirecek. İç transferde forvet Hasan Kabze ve stoper Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayıran, kaleci Erce ve Serkan'la sözleşme yenileyen Şeytan'da stoper Sinan ve sağ bek Uğur da imzaya yakın. Ön libero Arif'in durumu belirsizliğini koruyor.
    Altınordu teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezon öncesi şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Geçen sezon play off'u averajla kaçırmaları nedeniyle beklentilerin çoğaldığını anlatan Hüseyin Eroğlu, "Yarım kalan işi tamamlayıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.
    Altınordu, 8-19 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek, son hazırlıklar ise 26 Temmuz'da başlayacak Bolu kampında yapılacak. Altınordu, 11 Ağustos'ta start alacak 2017-18 sezonunda yine genç oyuncularıyla mücadele verecek.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:53
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