Adana Demirspor'da transfer
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci İsmail Şahmalı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Manisaspor forması giyen 35 yaşındaki İsmail Şahmalı, Aytaç Durak Tesisleri'nde, kulüp yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende kendisini 1 yıllığına mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İsmail, imza töreninde yaptığı konuşmada, Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek "Her Adanalı çocuğun rüyası olan mavi-lacivertli formayı giyecek olmamdan dolayı kulüp başkanıma ve yöneticilerime teşekkür ederim. Adana Demirspor'da başarılı bir sezon geçireceğimin sözünü şimdiden verebilirim." ifadelerini kullandı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:34
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Emenike, Şen ve Wiel kesik yedi
Toplam 14
Yorum
Çöpler başka kapıya Ozan Volkan Şen Volkan Demirel Hasan Alper Topal Van Pörsük Emenike Fernandao Şener Wiel İsmail bunları sat gitsin zaten hepsi çöp oyuncu
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Doumbai’dan Lizbon’a ret
Toplam 6
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Kop Gel Doumbia Bu adam gelirse takımı uçurur van pörsük falan hikaye bu adam gelsin bu adamı güzel şekilde besleseler çok gol atar ligin tozunu attırır
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 25
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Aaaa Yuh paraya bak
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