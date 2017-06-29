Adana Demirspor'da transfer

Geçen sezon Manisaspor forması giyen 35 yaşındaki İsmail Şahmalı, Aytaç Durak Tesisleri'nde, kulüp yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende kendisini 1 yıllığına mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İsmail, imza töreninde yaptığı konuşmada, Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek "Her Adanalı çocuğun rüyası olan mavi-lacivertli formayı giyecek olmamdan dolayı kulüp başkanıma ve yöneticilerime teşekkür ederim. Adana Demirspor'da başarılı bir sezon geçireceğimin sözünü şimdiden verebilirim." ifadelerini kullandı.