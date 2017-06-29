 Adana Demirspor'da transfer – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Adana Demirspor'da transfer

    Adana Demirspor'da transfer

    TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci İsmail Şahmalı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçen sezon Manisaspor forması giyen 35 yaşındaki İsmail Şahmalı, Aytaç Durak Tesisleri'nde, kulüp yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende kendisini 1 yıllığına mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    İsmail, imza töreninde yaptığı konuşmada, Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek "Her Adanalı çocuğun rüyası olan mavi-lacivertli formayı giyecek olmamdan dolayı kulüp başkanıma ve yöneticilerime teşekkür ederim. Adana Demirspor'da başarılı bir sezon geçireceğimin sözünü şimdiden verebilirim." ifadelerini kullandı.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:34
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