TFF 1. Lig’in en pahalı oyuncusu Samsunspor’da

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, geçen sene Samsunspor’da kiralık olarak forma giyen 1 milyon 5 bin Euro değeri ile TFF 1. Lig’in en pahalı futbolcusu olan Abdülkerim Bardakçı ile yeniden anlaştıklarını, oyuncunun bugün Samsun'da olacağını söyledi.

Geçen sezon sonrasında uluslararası transfer şirketi tarafından açıklanan değerlere göre Konyaspor'dan devre arasında Samsunspor'a kiralanan Adülkerim Bardakçı, 1 milyon 5 bin Euro piyasa değeri ile ligin en pahalı futbolcusu olmuştu. Konyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkerim Bardakçı, Samsunspor ile anlaşmak için Samsun'a doğru yola çıktı. Oyuncunun bugün Samsun'da olacağı ve kiralık olarak kırmızı-beyazlılara katılacağı öğrenildi.

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Abdülkerim ile büyük ölçüde anlaştık. Bugün Samsun'da olacak. Ufuk Budak'la ise Samsun'da birkaç gün görüştük. Oyuncu ile anlaşma noktasında bayağı yol kat ettik. Ufuk Şu anda Almanya'da. Transfer için oyuncudan haber bekliyoruz. Kone transferinde ise Göztepe ile aramızda bir sıkıntı yok. Kone'ye menajeri aracılığıyla teklifimizi yaptık. Teklifimizi kabul ederse transfer gerçekleşir. Adiloviç konusunda ise son kararı hocamız verecek. Bu sene yabancı konusunda revizyona gittik. Rotamızı yeni yabancı futbolculara çevirdik. Yabancı transferinde de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Öte yandan Samsunspor, Teknik Direktör Alpay Özalan yönetimindeki ilk idmanına bugün çıkacak.

