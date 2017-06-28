TFF 1. Lig’in en pahalı oyuncusu Samsunspor’da
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, geçen sene Samsunspor’da kiralık olarak forma giyen 1 milyon 5 bin Euro değeri ile TFF 1. Lig’in en pahalı futbolcusu olan Abdülkerim Bardakçı ile yeniden anlaştıklarını, oyuncunun bugün Samsun'da olacağını söyledi.
Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Abdülkerim ile büyük ölçüde anlaştık. Bugün Samsun'da olacak. Ufuk Budak'la ise Samsun'da birkaç gün görüştük. Oyuncu ile anlaşma noktasında bayağı yol kat ettik. Ufuk Şu anda Almanya'da. Transfer için oyuncudan haber bekliyoruz. Kone transferinde ise Göztepe ile aramızda bir sıkıntı yok. Kone'ye menajeri aracılığıyla teklifimizi yaptık. Teklifimizi kabul ederse transfer gerçekleşir. Adiloviç konusunda ise son kararı hocamız verecek. Bu sene yabancı konusunda revizyona gittik. Rotamızı yeni yabancı futbolculara çevirdik. Yabancı transferinde de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Öte yandan Samsunspor, Teknik Direktör Alpay Özalan yönetimindeki ilk idmanına bugün çıkacak.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:34
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Yiğithan Güveli’ye ‘Kocaman’ piyango
Toplam 10
Yorum
nejat olgun senin zaferden anladığın 90 dakika defans oynatıp tesadüf bir golle kazanmak.rakibinin fb yi paramparça etmesi senin için önemli değil.
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G.Saray, Östersunds deplasmanına çıkıyor
Toplam 4
Yorum
Burogbajder Bizimde sizin gibi bir tüpçümüz olsaydı beleş stadımız olurdu, bitmeyen de paramız :)
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Yiğithan Güveli’ye ‘Kocaman’ piyango
Toplam 10
Yorum
nejat olgun anlayın işte yüreksiz aykutun oynatacağı futbolu.önemsediği oyuncu defans oyuncusu.
TFF 1. Lig’in en pahalı oyuncusu Samsunspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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