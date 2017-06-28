Samsunspor yeni sezonu açtı
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Albay Özalan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan futbolcular yeni sezonu açtı. Yeni transferlerin de yer aldığı antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı.
Antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özalan, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.
Samsunspor'u taraftarın istediği noktaya taşımak için çok çalışacaklarını belirten Özalan, "Bu takım ligi bu sezon isteği yerde bitirecektir. Sahada mücadelesi üst seviyede olan, savaşan ve her an, her dakika sonucu değiştiren bir takım kurulacak. Transfer çalışmalarını da bu arada yürütüyoruz. Yerli oyuncular konusunda bildiğimiz oyuncuları transfer edeceğiz. Yabancı konusunda ise çok detaylı çalışıyorum." dedi.
Çok iyi analiz ettikleri ve tanıdıkları yabancıları takıma katmak istediklerini aktaran Özalan, yabancılardan kulübün gelecekte ciddi anlamda faydalanmasını ve finanssal olarak da para kazanmasını arzuladığını ifade etti.
Alpay Özalan, şunları kaydetti:
"Bunun için bugüne kadar yabancı oyuncu konusunda ağır davrandık. Ancak ikinci kamp döneminde transferleri bitirmiş olacağız. Kulübün menfaatlerini düşündüğümüz için bugüne kadar 50 yabancı oyuncunun videosunu izledim. Özelikle ofansif oyuncuları almayı düşünüyoruz. Elimizde bu oyuncuların bir raporu var ve ona göre hareket edeceğiz."
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:49
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 9
Yorum
gs bir galatasaraylı olarak teşekkürler fenerbahçeli arkadaşlar
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Medel ısrarı
Toplam 6
Yorum
Tahsin Alınırsa Trabzona yazık olur. 3-5 maçını seyredin zaten vazgeçersiniz.Yürüyen bidon. Menejer oyunlarına gelmeyin. İyi olsa İnter bırakır mı?
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''Her şeyin tersini yaptı''
Toplam 12
Yorum
gsli dayı sen dursaydın bundan daha iyi olurduk
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