 Samsunspor stoperini buldu – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    stoperini buldu

    Samsunspor stoperini buldu
    Atiker Konyaspor'un kadrosunda düşünmediği , geçen sezon ikinci devrede kiralık olarak formasını giydiği 'la prensipte anlaştı. Tekrar kiralık olarak anlaşılması beklenen 23 yaşındaki stoperin birkaç gün içinde imzayı atması bekleniyor. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Alpay Özalan'ın da Abdülkerim'le görüşerek, "Seni mutlak surette takımda görmek istiyorum" diyerek davet ettiği öğrenildi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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