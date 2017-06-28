Murat Gürbüzerol, BB Erzurumspor’da
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Samsunspor'un sağ kanat oyuncusu Murat Gürbüzerol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz yaptığı açıklamada, "Transfer komitemiz ile birlikte Erzurumspor'umuzun zirveye oynayacak başarılı transfer çalışmasına önem veriyoruz. Murat Gürbüzerol kardeşimize Erzurumspor Kulübümümüze hoş geldin diyor başarılar diliyorum" dedi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:44
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 4
Yorum
HASAN İLERDE SOL KANAT VALBUENA ORTADA BEN ARFA SAĞDA EMRE MOR İLERDE BACCA VEYA DOUMBIA OLURSA SÜPER OLUR.
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Sola sürpriz aday
Toplam 5
Yorum
özgür türkiyeyi para kazanma yeri olarak görüyorlar top oynamaya gelmiyorlar gs ve fb maşallah futbolculara bol keseden dağıtıyorlar
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Barça'dan çifte müjde!
Toplam 33
Yorum
zeus saçma sapan transfer peşindesiniz elin adamı nokta yerlere on numara oyuncular alıyor kendinize gelin be!!!!
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