İstanbulspor 2 ismi kadrosuna kattı
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Sırp golcü Nemanja Kojic ve genç orta saha oyuncusu Sabit Hakan Yılmaz'ı transfer etti.
Sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki Kojic ile 3, Adanaspor 'dan ayrılan 20 yaşındaki Sabit Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbulspor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmişti.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:58
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 13
Yorum
bgomis abartıldığını düşünüyorum bu transferin ve transfer şartlarının, umarım yanılırım.
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 27
Yorum
Kontra TS ekiciden ettiği zararı OLCAY'dan çıkardı. Ekici de kendisine yakışan kulübe gitti. Mutluluklar size...
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 21
Yorum
marseille Gomis cok ama cok agir kosamiyo cok savas a
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