 İstanbulspor 2 ismi kadrosuna kattı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    2 ismi kadrosuna kattı

    İstanbulspor 2 ismi kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden , Sırp golcü ve genç orta saha oyuncusu 'ı transfer etti.

    Sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki Kojic ile 3, Adanaspor 'dan ayrılan 20 yaşındaki Sabit Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    , geçtiğimiz sezon Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmişti.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:58
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