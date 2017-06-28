 Giresunspor’da ayrılık – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’da ayrılık

    Giresunspor’da ayrılık
    TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Giresunspor, Igors Tarasovs'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Başkan Mustafa Bozbağ, 28 yaşındaki Letonyalı stoperle yolları ayırdıklarını açıkladı. Letonya Milli Takımı formasını da giyen Tarasovs, geçen sezon Çotanak'ta 15 maçta, 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
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