 Gakgoş’tan Akyüz atağı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Gakgoş’tan Akyüz atağı

    Gakgoş’tan Akyüz atağı
    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un hedefinde Mehmet Akyüz var. Gakgoşlar, 31 yaşındaki golcüyle temas kurdu. Başarılı isim, Elazığ'da oynamanın kendisini onurlandıracağını belirtti. Akyüz, geçen sezon Ç.Rize'de 25 maçta gol ya da asist üretememişti. Teknik direktör Hikmet Karaman bazı maçlarda onu sağ bekte de değerlendirmişti.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:10
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