Denizlispor'da Sankoh çıkmazı
Türkiye 1'inci Ligi ekibi Denizlispor'da yönetimin iç transferde bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Alfred Sankoh, uzlaşma sağlanan rakamda artış isteyince görüşmeler çıkmaza girdi.
İlk etapta kabul ettiği rakamı 20 bin Euro artıran Sierra Leoneli oyuncu, ayrıca maç başı ödemeyi de kabul etmeyeceğini belirterek, tüm ücretin garanti para olarak mukaveleye yazılmasını talep etti. Sankoh'un isteğine olumsuz yanıt veren yönetim, daha önce anlaşılan rakamın geçerli olması halinde sözleşme yenileyeceklerini açıkladı.
"Denizlispor'u hiçbir futbolcuya ezdirmeyiz" diyen Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Sankoh, ilk etapta kabul ettiği şartlarda değişiklik istiyor. Kendisine 1 Temmuz'a kadar süre verdik. İmza atarsa atar, atmazsa Sankoh dosyası kapanır" dedi.
SEZONU AÇIYORLAR
Öte yandan yeşil siyahlı ekip, yarın topbaşı yapacak. Brezilya'da olduğu için izin isteyen ve henüz sözleşme imzalamayan Moritz, pazar günü Denizli'ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Denizlispor, 7 Temmuz'da Erzurum'da 10 gün kampa girecek.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:10
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Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus arkadaşımıza başarılar dilerim
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 11
Yorum
olursa olursa iyi olur...
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Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus 55 Genç arkadaşımıza başarılar diliyoruz başarılarının devamını diler nice şampiyonluklar
Denizlispor'da Sankoh çıkmazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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