 Denizlispor'da Sankoh çıkmazı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Denizlispor'da Sankoh çıkmazı

    Denizlispor'da Sankoh çıkmazı

    Türkiye 1'inci Ligi ekibi Denizlispor'da yönetimin iç transferde bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Alfred Sankoh, uzlaşma sağlanan rakamda artış isteyince görüşmeler çıkmaza girdi.

    İlk etapta kabul ettiği rakamı 20 bin Euro artıran Sierra Leoneli oyuncu, ayrıca maç başı ödemeyi de kabul etmeyeceğini belirterek, tüm ücretin garanti para olarak mukaveleye yazılmasını talep etti. Sankoh'un isteğine olumsuz yanıt veren yönetim, daha önce anlaşılan rakamın geçerli olması halinde sözleşme yenileyeceklerini açıkladı.
    "Denizlispor'u hiçbir futbolcuya ezdirmeyiz" diyen Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Sankoh, ilk etapta kabul ettiği şartlarda değişiklik istiyor. Kendisine 1 Temmuz'a kadar süre verdik. İmza atarsa atar, atmazsa Sankoh dosyası kapanır" dedi.
    SEZONU AÇIYORLAR
    Öte yandan yeşil siyahlı ekip, yarın topbaşı yapacak. Brezilya'da olduğu için izin isteyen ve henüz sözleşme imzalamayan Moritz, pazar günü Denizli'ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Denizlispor, 7 Temmuz'da Erzurum'da 10 gün kampa girecek.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor'da Sankoh çıkmazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.