Denizlispor'da Sankoh çıkmazı

İlk etapta kabul ettiği rakamı 20 bin Euro artıran Sierra Leoneli oyuncu, ayrıca maç başı ödemeyi de kabul etmeyeceğini belirterek, tüm ücretin garanti para olarak mukaveleye yazılmasını talep etti. Sankoh'un isteğine olumsuz yanıt veren yönetim, daha önce anlaşılan rakamın geçerli olması halinde sözleşme yenileyeceklerini açıkladı.

"Denizlispor'u hiçbir futbolcuya ezdirmeyiz" diyen Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Sankoh, ilk etapta kabul ettiği şartlarda değişiklik istiyor. Kendisine 1 Temmuz'a kadar süre verdik. İmza atarsa atar, atmazsa Sankoh dosyası kapanır" dedi.

SEZONU AÇIYORLAR

Öte yandan yeşil siyahlı ekip, yarın topbaşı yapacak. Brezilya'da olduğu için izin isteyen ve henüz sözleşme imzalamayan Moritz, pazar günü Denizli'ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Denizlispor, 7 Temmuz'da Erzurum'da 10 gün kampa girecek.