Boluspor yarın topbaşı yapacak
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.
Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, takımın ilk etapta kendi tesislerinde kampa gireceğini, ikinci etap çalışmalarını ise Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerinde geçireceğini belirtti.
Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için şu ana kadar bir transfer yaptıklarını, bir hafta içinde 6 ya da 7 oyuncuyu daha renklerine katacaklarını söyledi.
Hazırlıkların yarın başlayacağını ifade eden Çarıkçı, takımın iyi bir kamp dönemi geçirmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını, transferi de bu dönemde bitirmek istediklerini vurguladı.
Geçen sezonu iyi bir yerde bitirdiklerini dile getiren Çarıkçı, "Boluspor her zaman hedefi olan bir takım olmuştur. Bu sezon da hedeflerimiz doğrultusunda bir takım oluşturarak lige başlamak istiyoruz. Bunun için yönetim ve teknik heyet çalışmalarını sürdürüyor." diyerek sözlerini tamamladı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:13
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Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus arkadaşımıza başarılar dilerim
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 11
Yorum
olursa olursa iyi olur...
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Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus 55 Genç arkadaşımıza başarılar diliyoruz başarılarının devamını diler nice şampiyonluklar
Boluspor yarın topbaşı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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