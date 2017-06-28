 Boluspor yarın topbaşı yapacak – Fotomaç – 28 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Boluspor yarın topbaşı yapacak

    Boluspor yarın topbaşı yapacak

    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

    Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, takımın ilk etapta kendi tesislerinde kampa gireceğini, ikinci etap çalışmalarını ise Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerinde geçireceğini belirtti.

    Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için şu ana kadar bir transfer yaptıklarını, bir hafta içinde 6 ya da 7 oyuncuyu daha renklerine katacaklarını söyledi.

    Hazırlıkların yarın başlayacağını ifade eden Çarıkçı, takımın iyi bir kamp dönemi geçirmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını, transferi de bu dönemde bitirmek istediklerini vurguladı.

    Geçen sezonu iyi bir yerde bitirdiklerini dile getiren Çarıkçı, "Boluspor her zaman hedefi olan bir takım olmuştur. Bu sezon da hedeflerimiz doğrultusunda bir takım oluşturarak lige başlamak istiyoruz. Bunun için yönetim ve teknik heyet çalışmalarını sürdürüyor." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boluspor yarın topbaşı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.