Balıkesirspor'da Bülent kalıyor

Kırmızı beyazlı yönetimin sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile büyük ölçüde anlaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde resmi mukavele yapacağı kaydedildi. Yönetimin anlaşma zemini aradığı bir diğer oyuncusu Cüneyt Köz'ün ise henüz kararını vermediği öğrenildi. 3 Temmuz'da olağanüstü genel kurula gidecek Bal-Kes'te göreve gelecek yeni yönetimin Cüneyt'le el sıkışması bekleniyor.