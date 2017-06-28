Balıkesirspor'da Bülent kalıyor
İç transferde daha önce Abdulkadir, Mehmet Boztepe, Nizamettin, Glumac, Doğa, Vukovic, Burak Çalık, Okan ve Foxi ile anlaşma sağlayan Türkiye 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor, Bülent Cevahir'i de takımda tutuyor.
Kırmızı beyazlı yönetimin sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile büyük ölçüde anlaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde resmi mukavele yapacağı kaydedildi. Yönetimin anlaşma zemini aradığı bir diğer oyuncusu Cüneyt Köz'ün ise henüz kararını vermediği öğrenildi. 3 Temmuz'da olağanüstü genel kurula gidecek Bal-Kes'te göreve gelecek yeni yönetimin Cüneyt'le el sıkışması bekleniyor.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:39
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
Toplam 7
Yorum
kartalcııııı bi sezonda trasferleri erken yapın be başkan. stresten geriliyoz.aklımız yerinde stressiz dinç dimdik başlayalım bi sezonada
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Medel ısrarı
Toplam 4
Yorum
Bordocu Edin Visca ve Roma dan Edin Dzeko ikisi birlikte alinirsa bizi kimse tutamaz.
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F.Bahçe'den basketbola dev takviye
Toplam 1
Yorum
AHMET Mükemmel transfer
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