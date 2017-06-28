 Balıkesirspor'da Bülent kalıyor – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Balıkesirspor'da Bülent kalıyor

    Balıkesirspor'da Bülent kalıyor

    İç transferde daha önce Abdulkadir, Mehmet Boztepe, Nizamettin, Glumac, Doğa, Vukovic, Burak Çalık, Okan ve Foxi ile anlaşma sağlayan Türkiye 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor, Bülent Cevahir'i de takımda tutuyor.

    Kırmızı beyazlı yönetimin sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile büyük ölçüde anlaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde resmi mukavele yapacağı kaydedildi. Yönetimin anlaşma zemini aradığı bir diğer oyuncusu Cüneyt Köz'ün ise henüz kararını vermediği öğrenildi. 3 Temmuz'da olağanüstü genel kurula gidecek Bal-Kes'te göreve gelecek yeni yönetimin Cüneyt'le el sıkışması bekleniyor.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:39
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