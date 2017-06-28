Altınordu'da kaptan Arif'e teklif

TÜRKİYE 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da 5 sezondur forma giyen 28 yaşındaki takım kaptan Arif Morkaya'ya 1'inci Lig'in yeni takımlarından Ankaragücü, cazip bir transfer teklifinde bulundu.

Kulübüyle sözleşmesi sona eren ön libero Arif ise teklifi için düşünmek için zaman istedi. Altınordu yönetiminin takımda kalmasını istediği Arif'in yakın çevresine, "Burada mutluyum ancak Ankaragücü'nün önerisi çok cazip" dediği öğrenildi.

Bu arada mukavelesi biten forvet Hasan Kabze ile yollarını ayıran Altınordu, Süper Lig'den talipleri olan stoper Yusuf Abdioğlu'nu da ikna edemedi.

Yeni sezon hazırlıklarına altyapı ağırlıklı genç kadrosuyla cuma günü başlayacak kırmızı lacivertliler, şimdiye kadar sadece kaleci Erce ve orta saha oyuncusu Serkan'la mukavele yeniledi. Yönetim yarın kontratları biten stoper Sinan ve sağ bek Uğur'la masaya oturacak. Dış transferde henüz adım atmayan Altınordu, 3-4 takviye yapmayı planlıyor.

Öte yandan Galatasaray'ın istediği belirtilen genç forvet Fatih Aktay ile ilgili gelişme yaşanmadığı kaydedildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, yüz yüze görüşeceği Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'le henüz bir araya gelmedi.