Altınordu'da kaptan Arif'e teklif
Türkiye 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da 5 sezondur forma giyen 28 yaşındaki takım kaptan Arif Morkaya'ya 1'inci Lig'in yeni takımlarından Ankaragücü, cazip bir transfer teklifinde bulundu.
TÜRKİYE 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da 5 sezondur forma giyen 28 yaşındaki takım kaptan Arif Morkaya'ya 1'inci Lig'in yeni takımlarından Ankaragücü, cazip bir transfer teklifinde bulundu.
Kulübüyle sözleşmesi sona eren ön libero Arif ise teklifi için düşünmek için zaman istedi. Altınordu yönetiminin takımda kalmasını istediği Arif'in yakın çevresine, "Burada mutluyum ancak Ankaragücü'nün önerisi çok cazip" dediği öğrenildi.
Bu arada mukavelesi biten forvet Hasan Kabze ile yollarını ayıran Altınordu, Süper Lig'den talipleri olan stoper Yusuf Abdioğlu'nu da ikna edemedi.
Yeni sezon hazırlıklarına altyapı ağırlıklı genç kadrosuyla cuma günü başlayacak kırmızı lacivertliler, şimdiye kadar sadece kaleci Erce ve orta saha oyuncusu Serkan'la mukavele yeniledi. Yönetim yarın kontratları biten stoper Sinan ve sağ bek Uğur'la masaya oturacak. Dış transferde henüz adım atmayan Altınordu, 3-4 takviye yapmayı planlıyor.
Öte yandan Galatasaray'ın istediği belirtilen genç forvet Fatih Aktay ile ilgili gelişme yaşanmadığı kaydedildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, yüz yüze görüşeceği Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'le henüz bir araya gelmedi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:56
-
Sola sürpriz aday
Toplam 3
Yorum
makinistfenerli 23 maçta 2 gol atabilen kanat oyuncusuna 10 m veriyorsak ülkede futbolu kapatalım
-
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Toplam 1
Yorum
KocamanFenerbahçe Hadi inşALLAH bu sene Fenerbahçe şampiyon olur
-
Cimbom sağ bek avında
Toplam 5
Yorum
Bye gs Skubiç
Altınordu'da kaptan Arif'e teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.