Samsun’da çifte sevinç
TFF 1. Lig takımı Samsunspor'da başkan Erkurt Tutu, müjdeyi verdi. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Tutu, "Göztepe ile Famoussa Kone ve Gökhan Karadeniz'in transferleri konusunda görüşmelerimiz olumlu devam ediyor. Kulüple herhangi bir pürüz çıkmadı. İki oyuncuyla da kısa sürede anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
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