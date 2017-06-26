 Samsun’da çifte sevinç – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Samsun’da çifte sevinç

    Samsun’da çifte sevinç
    TFF 1. Lig takımı 'da başkan , müjdeyi verdi. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Tutu, "Göztepe ile Famoussa Kone ve Gökhan Karadeniz'in transferleri konusunda görüşmelerimiz olumlu devam ediyor. Kulüple herhangi bir pürüz çıkmadı. İki oyuncuyla da kısa sürede anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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