 Adana’da çifte imza – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Adana’da çifte imza

    Adana’da çifte imza
    TFF 1. Lig ekiplerinden transferde düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon düştüğü Süper Lig'e tekrar yükselmeyi hedefleyen Toros Kaplanları, orta saha Yener Arıca ve sol bek Gökhan Meral'ı kadrosuna kattı. Hollanda ekibi Almere'de forma giyen Yener ile Kocaeli Birlik'ten transfer edilen Gökhan, ikişer yıllık sözleşmeye imza attı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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