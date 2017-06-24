 Yasin Ozan’dan yeni sözleşme – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Yasin Ozan’dan yeni sözleşme

    Yasin Ozan’dan yeni sözleşme
    TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'dan iç transferde ilk hamle geldi. Horozlar, 25 yaşındaki golcüleri Yasin Ozan'la yeniden anlaştı. 1 yıllık sözleşmeye imza atan Ozan, " Burada kalmaktan çok mutluyum, performansımı arttırarak sürdüreceğim" dedi. İmza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Transfer sürecek" dedi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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