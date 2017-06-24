Sezer Özmen Adana Demir’de

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Sezer Özmen'i resmen renklerine bağladı. Başarılı stoper dün özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçti. Ardından da tesislere giderek 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sezer "Adana Demir yıllardır Süper Lig'in kapısından dönüyor. Bu sene bu özlemi dindirmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.