 Sezer Özmen Adana Demir’de – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sezer Özmen Adana Demir’de

    Sezer Özmen Adana Demir’de
    TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Sezer Özmen'i resmen renklerine bağladı. Başarılı stoper dün özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçti. Ardından da tesislere giderek 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sezer "Adana Demir yıllardır Süper Lig'in kapısından dönüyor. Bu sene bu özlemi dindirmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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