Samsunspor Tutu ile ‘devam’ dedi

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapılan kongreye 844 genel kurul üyesinden 110'u katıldı. Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz'ün divan başkanlığında gerçekleştirilen kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap ve 2017-2018 tahmini bütçe raporu, yönetim kurulu ibrası, denetleme kurulu raporu, devan başkanlık kurulu faaliyet raporu tek tek okunarak oylanıp oy birliği ile kabul edildi. Ardından Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ile divan genel kurulu geçici üyelerini içeren tek liste oy birliği ile kabul edildi. Böylece mevcut Samsunspor Kulüp Başkanı Erkurt Tutu tekrar başkan seçilirken, diğer 14 asil yönetim kurulu üyeleri de belirlenmiş oldu. Kongrede ayrıca Samsunspor Kulübü Kamu Yararına Derneği tüzüğünde yapılan değişiklik maddeleri de oylanarak kabul edildi.

Kongrede konuşma yapan Samsunspor Kulüp Başkanı Tutu, "Bu sene konuştuğumuz gibi o sene, bu sene diyoruz. Bu sene el ele vereceğiz, hep beraber Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarmak için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağız. Transferlerimize devam ediyoruz. Güzel gelişmeler oluyor. Çok idealist, çok çalışkan, çok beyefendi bir hoca ile anlaştık. Bu sene onula birlikte çok başarılara imza atacağız. Mevcut kadromuza ciddi takviyeler yapıyoruz.

Ne yazık ki bana kendi eşim de aynı şeyi söylüyor 'Herşey güzel olmaya başladığı zaman, senin buradan herhalde ayrılman gerekiyor' diyor. Keşke bu sıkıntılar çok büyüdüğü zaman buraya insanlar gelse, aday olsa, bu kulübe sahip çıkmaya çalışsa. Biz de hep beraber el ele verip, o sıkıntılarda yalnız kalmadan birkaç kişinin omuzundaki yükleri daha fazla insana dağıtarak, beraberce çalışarak, daha çabuk çözebilsek. Ama burada önemli olan Samsunspor'un başarısı ise bizler bu başarı için elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. İki buçuk yıldır çok ciddi emek harcıyoruz. Artık kulüp 2.5 yıl sonra öyle bir yere geldi ki bu sene bu takım süper lige çıkması için çok ciddi hamleler atacak ve bu işi başaracağız" dedi.