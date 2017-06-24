Manisaspor'da yeni hedef Mehmet Enes

Daha önce Mersin'den Abdullah Korkut'u renklerine bağlayan Manisaspor, 24 yaşındaki stoper Mehmet Enes Sığırcı'yla da söz kesti. Mersin'in küme düşmesinden sonra ayrılmak isteyen Mehmet Enes'in, kulübüyle Mayıs 2019'a kadar olan sözleşmesinin feshi için çaba harcadığı öğrenildi. Kariyerine Lüleburgazspor'da başlayıp Erzincan Refahiyespor, Hatayspor ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen genç stoper, geçen sezon 16 maça çıktı.

Mehmet Enes, kulübünden bonservisini alınca Manisa'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferde aceleci davranmadıklarını söyleyen Başkan Abdullah Mergen, "Dış transferde anlaşmaya vardığımız kaleci Fevzi Elmas, bayram tatili sonrası imza atacak. Bayramdan sonra futbolcular için toplu imza töreni düzenlemeyi düşünüyoruz. İç transferde Dimov'a teklif sunduk. Kararını vermesini bekliyoruz. Ufuk Budak'ın takımda kalıp kalmayacağı da birkaç güne kadar netleşecek" dedi. Manisaspor, yeni sezon öncesi forma ve antrenman malzemeleri tedarikçisi olarak Hummel'le anlaştı.