Manisaspor'da yeni hedef Mehmet Enes
TFF 1'inci Lig'de dış transferde atağa geçen Manisaspor, Mersin İdmanyurdu'nun futbolcularına takibe aldı.
Daha önce Mersin'den Abdullah Korkut'u renklerine bağlayan Manisaspor, 24 yaşındaki stoper Mehmet Enes Sığırcı'yla da söz kesti. Mersin'in küme düşmesinden sonra ayrılmak isteyen Mehmet Enes'in, kulübüyle Mayıs 2019'a kadar olan sözleşmesinin feshi için çaba harcadığı öğrenildi. Kariyerine Lüleburgazspor'da başlayıp Erzincan Refahiyespor, Hatayspor ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen genç stoper, geçen sezon 16 maça çıktı.
Mehmet Enes, kulübünden bonservisini alınca Manisa'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Transferde aceleci davranmadıklarını söyleyen Başkan Abdullah Mergen, "Dış transferde anlaşmaya vardığımız kaleci Fevzi Elmas, bayram tatili sonrası imza atacak. Bayramdan sonra futbolcular için toplu imza töreni düzenlemeyi düşünüyoruz. İç transferde Dimov'a teklif sunduk. Kararını vermesini bekliyoruz. Ufuk Budak'ın takımda kalıp kalmayacağı da birkaç güne kadar netleşecek" dedi. Manisaspor, yeni sezon öncesi forma ve antrenman malzemeleri tedarikçisi olarak Hummel'le anlaştı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:26
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
YÜZDE 70 YERLİ, YÜZDE 30 YABANCI ORANI GÖZETİLEREK GS BU KADAR BÜYÜK PARALARI YABANCILARA VERECEĞİNE BU PARALARI YIL İÇİNDE PRİM OLARAK MAÇLARDA FUTBOLCULARA VERSE TC. NİN EN BÜYÜĞÜ OLURDU
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Visca teklifi artırıldı
Toplam 6
Yorum
ofliii kim lan bu okadar para onca adam bir kişi için ooolmaaaaaazz.
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
ÖDÜNLENDİRİLEREK GS FUTBOLDA ÇOK YÜKSELEBİLİRDİ. G GS SÜPER LİG, 2 Cİ LİG VE 3 CÜ LİGLERİ TARAMALI FUTBOLCULARI GS YA KAZANDIRMALI. İYİ BİR EĞİTİM VE ANTREMAN SİSTEMİ VE PİRİM SİSTEMİ İLE
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