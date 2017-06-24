 Giresun’a Ukraynalı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Giresun’a Ukraynalı

    Giresun’a Ukraynalı
    TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ukraynalı Dymtro 'yu renklerine bağlarken, Yunan asıllı İsveçli oyuncu Dimitriadis ile yeniden anlaştı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Ukrayna Premier Ligi takımlarından Chornomorets Odessa'da forma giyen orta saha oyuncusu Korkishko ile 2 yıllık imza atacaklarını söyledi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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