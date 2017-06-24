 Denizlispor'da Perovic ikna olmadı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Denizlispor'da Perovic ikna olmadı

    Denizlispor'da Perovic ikna olmadı

    TFF 1'inci Lig'de teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getiren Denizlispor, alacaklarında indirim ve yapılandırma teklifinde bulunduğu eski futbolcularından Slavko Perovic'le anlaşamadı.

    Başkan Yardımcısı Taner Atilla, geçen sezon devre arasında alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Manisaspor'a giden Parovic'le görüşmek için Sırbistan'a gitti. Belgrad'da yapılan görüşmede Perovic ve avukatıyla anlaşma sağlanamadı. Geçen sezon 3 puanı silinen ve iki dönem transfer yasağı cezası alan Denizlispor'da yeni bir cezayla karşı karşıya kalmamak için alacaklı eski yabancılarla görüşen Taner Atilla, Perovic'e alacaklarına karşılık 140 bin euro teklif etti.

    Denizlispor'da geçen sezon için 240 bin euro, gelecek sezon için ise 285 bin euro yıllık ücretle sözleşme imzalayan Perovic, kulüpten 405 bin euro talep etti. Perovic, kendisine 225 bin euro ödenmesi halinde alacakları için ibra verebileceğini, aksi takdirde FIFA'ya başvuracağını belirtti. Atilla, bunun üzerine yönetimle tekrar görüşmek için Perovic ve avukatından iki hafta süre istedi. İlk görüşmeden sonuç alamadıklarını belirten Taner Atilla, "Konuyu yönetimde yeniden değerlendireceğiz. Bundan sonra Perovic'le telefon ya da mail yoluyla görüşmelerimizi yapacağız. Teklifimizi kabul etmeyip 225 bin euro istedi. Son sözü yönetim söyleyecek" dedi. Atilla, Bajram Fetai ile görüşmek için Danimarka'ya gidecek.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:45
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