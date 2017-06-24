Adanaspor, Yener Arıca ile anlaştı
TFF 1. Lig ekip ekiplerinden Adanaspor, dördündü transferini gerçekleştirdi.
Adanaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Yener Arıca, "Başarılı bir sezon geçirip takımıma destek olmak istiyorum. İki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax altyapısında yetişen Yener Arıca, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giydi. Bu sezon Almere City'de 24'ü ilk 11, 31 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 gol kaydetti.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:01
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Sneijder yolcu
Toplam 2
Yorum
Hagi Aysalbaskan turkiyenin en iyi forveti varken burak drogbayi getitisnajderi getiti adam yildiz yadirmasinlardiye yabanci siniri koydular
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Sneijder yolcu
Toplam 2
Yorum
Hagi Ben olsam gs baskani getirim baloteliyi oynat olum goster teknik kalitebi derdim aysal bassna,napti taraftari sevindirdi burak varken drogba
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Sola Willems
Toplam 1
Yorum
Genç alında kimi isterseniz onu alın.!! Sol bek için gösterilen 2 yeni aday.. 1- Alberto Moreno 2- Jetro Willems'... 2 si de sol bek için gereğinden fazla iyi.. İnş biri gelir.!
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