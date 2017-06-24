Adanaspor, Yener Arıca ile anlaştı

TFF 1. Lig ekip ekiplerinden Adanaspor, dördündü transferini gerçekleştirdi.

Turuncu-beyazlılar, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Almere City formasını giyen Yener Arıca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adanaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Yener Arıca, "Başarılı bir sezon geçirip takımıma destek olmak istiyorum. İki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax altyapısında yetişen Yener Arıca, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giydi. Bu sezon Almere City'de 24'ü ilk 11, 31 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 gol kaydetti.

